الصين: نعارض تشويه موقفنا من الأزمة الأوكرانية

2022/04/14 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن الصين تؤيد إجراء الحوار والمشاورات حول الأزمة الأوكرانية وتعارض استخدام أي مقاييس مزدوجة في الشؤون الدولية وتشويه موقفها.وقال تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “كانت الصين تتمسك دائما بالموقف العادل والبناء من المسألة الأوكرانية.نؤيد الحوار والمفاوضات ونقدم المساعدات الإنسانية […]

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