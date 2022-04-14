عن دعوة هدم القبور المقدسة فى العراق نقول : - أحمد صبحى منصور

2022/04/14 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ أمس الأربعاء 13 أبريل 2022 أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض على المرجع الشيعي المعتدل محمود الصرخي، وذلك بعد إعتقال 29 من أنصاره في عدة محافظات عراقية، على خلفية دعوتهم إلى هدم المراقد الدينية في البلاد.



واضرم محتجون النار فى مقار ومساجد الصرخيين .



وجاء هذا بتحريض من مقتدى الصدر والحكيم .



محمود الصرخي له آراء في نبذ الطائفية، وفى انتقاد السيستانى والأحزاب التى حكمت العراق بعد عام 200 ......





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