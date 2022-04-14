الأمير السعودي الوليد بن طلال يعلق على عرض إيلون ماسك لشراء تويتر

2022/04/14 | 20:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الأمير السعودي الوليد بن طلال، الخميس، عن رفضه للعرض المقدم من رجل الأعمال، إيلون ماسك، لشراء تويتر

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