2022/04/14 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني ، اليوم الخميس، بمقتل ضابط برتبة عقيد في منطقة كرمة علي في البصرة.وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المعلومات الاولية تشير إلى أن الحادثة تكون ناجمة عن هجوم طال المجني عليه أو نتيجة خلاف عشائري".

واصاف، ان "القوات الأمنية ما تزال تحقق في ملابسات الحوادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ضابط برتبة عقيد بهجوم في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ضابط برتبة عقيد بهجوم في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).