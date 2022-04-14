الحكيم يوضح بشأن اسم الشخصية التي تتولى رئاسة مجلس وزراء العراق

2022/04/14 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد أوضح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، بشأن اسم الشخصية التي تتولى رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال الحكيم في أمسية رمضانية بحضور عدد من وسائل الاعلام بينها (بغداد اليوم): "على المؤسسات الإعلامية ان تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية وتسليط الضوء على واقع حياة المواطن العراقي".

ودعا الحكيم المؤسسات الإعلامية الى "تبني الحالات الايجابية والابتعاد عن طرح السلبيات والعواجل غير المدروسة"، مشيرا الى انه "علينا جميعا التكاتف والتلاحم لخدمة نهضة البلد وعلى المؤسسات الإعلامية مسؤولية كبرى بهذا الجانب".

وأضاف ان "الفساد نهش مختلف جوانب الحياة العراقية ولكننا نعيش نفس ماتعيشة مختلف دول العالم فجميعها فيها الفساد ولكن الدرجات مختلفة"، مبينا ان "عملية إيجاد حالة التوازن في الحكومة ومجلس النواب بعد الانتخابات امر لابد منه لخدمة العملية السياسية".

واتهم الحكيم الحزب الديمقراطي بـ"تعامل معاملة البيع والشراء من أجل منصب رئيس الجمهورية"، لافتا الى انه "ترك استحقاقه من كافة الحقائب الوزارية سيادية كانت او غير سيادية من اجل منصب رئيس الجمهورية".

وتابع: "نؤمن بالأغلبية ولكن يجب أن تكون متوازنة وشاملة لكل الطوائف"، موضحا ان "المعارضة يجب أن تكون محمية دستوريا وقانونيا لتستطيع تأدية دورها".

وبشأن الشخصية التي تتولى رئاسة الوزراء بين الحكيم انه "ليس للاطار التنسيقي او الحكمة باي شخصية مهما كانت تظهر على وسائل الإعلام"، لافتا الى ان "مايصرح به هو أراء شخصية والاعتماد الأساسي على مايصدر من بيانات رسمية".

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