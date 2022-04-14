7 اختراقات نوعية لطريق الحرير

2022/04/14 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر أمنية، اليوم الخميس، عن 7 اختراقات نوعية لمافيات تجارة المخدرات في ديالى.

وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الحرب على المخدرات في ديالى اخذت تتضاعف في الاشهر 7 الماضية من خلال التركيز على الاهداف النوعية ومنهم تجار المخدرات وتم من خلالها 7 اختراقات مهمة لشبكات المافيات وتم الاطاحة بـ16 تاجرا ومروجا مهما، بعضهم كان يعمل على ايصال السموم بين 3-4 محافظات في ان واحد".

وأضافت، أنه "من بين المعتقلين اجانب"، مؤكدا أن "مافيات المخدرات سعت الى تحويل ديالى الى اشبه بطريق الحرير لنقل السموم البيضاء الى داخل البلاد عبر نوافذ مختلفة بعضها قادمة من دول الجوار".

وأشارت الى أن "الحرب على المخدرات تجري بعيدا عن الاضواء الاعلامية لكنها تحقق نتائج مهمة بعضها سيعلن قريبا جدا"، موضحا أن "حجم المخدرات المتدفقة تقلص بنسبة كبيرة لكن القضاء عليها امر صعب ويحتاج الى جهود اكبر من ناحية الدعم والتجهيزات مع التاكيد على ضرورة تشكيل جهاز عراقي امني لمحاربة المخدرات على مستوى البلاد".

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