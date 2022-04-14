2022/04/14 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يلاعب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم، نظيره البنغلاديشي ودياً في بغداد خلال شهر تموز المقبل.

والمباراة ستُلعب بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة مرور نصف قرن على العلاقات العراقية البنغلاديشية .. بغداد تحتضن مباراة لمنتخبي البلدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة مرور نصف قرن على العلاقات العراقية البنغلاديشية .. بغداد تحتضن مباراة لمنتخبي البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).