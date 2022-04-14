الأندلس.. فتح أم غزو؟

2022/04/14 | 21:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخيل أن تقوم بقتل شخص وسلب داره..وأن يكون النقاش في محيطك ليس حول إدانة الجريمة التي ارتكبتها، بل فقط حول التوقيت الذي قمت فيه بجريمتك، أو لون القميص الذي كنت ترتديه، أو عمرك حين ارتكبت الجريمة.

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