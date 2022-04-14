إصابة عقيد باطلاق نار في البصرة

2022/04/14 | 21:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بإصابة عقيد باطلاق نار في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً برتبة عقيد منسوب للجيش اصيب باطلاق نار مساء اليوم ضمن منطقة كرمة علي في البصرة".

وأضاف المصدر أنه "لم يعرف حتى الآن اسباب الحادث".

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