الرئيس الباكستاني الجديد يدعو الى اصلاح اقتصادي عاجل

2022/04/14 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف، إن اقتصاد البلاد كان راكدا في عهد سلفه عمران خان، داعيا إلى إصلاحه بشكل عاجل.وخلال زيارة أجراها لمشروع مترو أنفاق في روالبندي، اشتكى شريف من وتيرة تطوير البنية التحتية.وقال في تغريدة على “تويتر: “ظلت جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا راكدة في ظل حكومة ع.خ (عمران […]

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