البنتاغون يسابق الزمن لشحن مساعدات عسكرية أقرها بايدن لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

2022/04/14 | 21:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول دفاعي كبير، الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعمل على نقل ما قيمته 800 مليون دولار من الأسلحة والذخيرة وغيرها من المساعدات الأمنية لأوكرانيا التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

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