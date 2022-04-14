المطيعة فوق الصليب .... ثلاث قصائد - نوال السعداوي

2022/04/14 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نوال_السعداوي المطيعة فوق الصليب .....



ثلاث قصائد -------------------------------------------------------------- 1 – سأمشى حتى النهاية ...............................



سأمشى حتى النهاية لن أتوقف أبدا فى منتصف الطريق ولن أعود أدراجى الى الوراء لأقول نعم الى آخر المدى سأمشى مرفوعة الرأس لا أخشى قطعها لن أفقد بموتى الا الأغلال وان اختفى اسم ......





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