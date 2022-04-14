2022/04/14 | 21:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبيحدد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الخميس، الاجراءات المتخذة بحق أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لتسعيرة الأمبير.وقال العطا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تجهيز الكهرباء الوطنية للشهر الرابع يعتبر جيدا جدا، حيث تم تخفيض أسعار الامبير وفق ذلك"، مبينا أن "التسعيرة هي 6 الاف دينار للتشغيل من الساعة الثالثة ظهرا ولغاية الفجر، اما التشغيل الذهبي (24 ساعة) فيكون 11 الف دينار للامبير الواحد".وأضاف، أن "اي زيادة بهذه الاسعار غير مسموح بها على الاطلاق وسيتم اتخاذ اجراءات بحق المخالفين وتعريضهم للمساءلة القانونية فضلا عن قطع الحصة الوقودية عنهم".وأكد العطا أن "هناك جولات ميدانية يومية لرصد المخالفين من اصحاب المولدات، وتقدم تقارير يومية بشأن ذلك"، موضحا أن "هذه الاجراءات تهدف لمنع التجاوز على الاسعار".وأعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، في وقت سابق، عن الأسعار الرسميَّة لأمبير المولدات الأهلية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا الى أن شهر رمضان الحالي تزامن مع توقيت الطقس المعتدل وتم تحديد سعر الامبير بـ6 آلاف دينار للخطوط العادية ويكون التشغيل من الساعة 3 عصراً حتى أذان الفجر، اما الخط الذهبي فتشغيله 24 ساعة وبسعر 11 الف دينار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يوضح الإجراءات المتخذة بحق المخالفين لتسعيرة الأمبير) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يوضح الإجراءات المتخذة بحق المخالفين لتسعيرة الأمبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).