بيارق الخير تفجر مفاجأة بشأن البرلمان

2022/04/14 | 22:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد الساحة السياسية العراقية انسدادا منذ اشهر فيما تتصاعد الاشكاليات والاعتراضات بين الكتل السياسية.

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