2022/04/14 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح بشأن إفشال أكبر عملية تهريب للسعات في كركوك

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