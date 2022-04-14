تقرير يقارن بين غزوتي روسيا لاوكرانيا وامريكا للعراق

2022/04/14 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

سلط تقرير اعده موقع" truthout” الامريكي ، الضوء على اوجه التشابه بين الغزو الامريكي على العراق وغزو بوتين لاوكرانيا، واصفاً اياهما بجرائم حرب وضد الانسانية.

واستذكر التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم) غزو بوش على بغداد قائلاً ، "انه من أجل المصالح الخاصة، قام بوش وحلفاؤه بغزو العراق ، وقام داخل الحكومة ووسائل الإعلام بصياغة واقع بديل كامل لتبرير نواياهم ، وبحسبهم ، امتلك العراق 26 ألف لتر من المواد السامة ، و 38 ألف لتر من توكسين البوتولينوم ، و 500 طن-أي ما يعادل مليون رطل من غاز السارين والخردل ، و 30 ألف ذخيرة لإيصال هذه السموم ، ومختبرات أسلحة بيولوجية متنقلة.



واليورانيوم لاستخدامه في برنامج أسلحة نووية ، واتصالات مباشرة مع القاعدة في أفغانستان وحول العالم.



لكن بعدها تبين انه لم تكن كلمة واحدة من هذا صحيحًا".

واضاف التقرير ان"غزو العراق ،في عام 2003 على أساس الدخان والخيال قد شكل جزءًا من سابقة لما نشاهده جميعًا يتكشف في أوكرانيا.



كما أن فلاديمير بوتين ، قام أيضًا ببناء واقع بديل لدعم رغبته في إقامة إمبراطورية موسعة.



بدعوى أن أوكرانيا يهيمن عليها النازيون .



على الرغم من وجود النازيين الجدد في أوكرانيا كما هو الحال في البلدان الأخرى - بما في ذلك الولايات المتحدة- الصورة الخاصة التي رسمها بوتين خاطئة بشكل واضح".

وتابع انه "مع اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ عدة أسابيع ، غمرت صور الأعمال الوحشية الشبكات وانتشرت على الصفحات الأولى.



يتحدث المسؤولون والنقاد الصحفيون الأمريكيون بغضب بلا رادع حيال الفظائع التي يتعرض لها السكان المدنيون في أوكرانيا.



بالطبع ، أعمال بوتين المروعة تستحق كل الإدانة.



لكن يجب تذكر ذلك اليوم الذي مضى على ما يقرب من عشرين عامًا ، عندما كان هناك غزو واحتلال عدوانيان آخران، حيث غزت الًولايات المتحدة العراق".

وتساءل تقرير الصحيفة الامريكية قائلاً ، "هل سيدين النقاد والمسؤولون الذين يدينون عنف بوتين الذي لا يوصف حاليًا العنف الأمريكي الذي لا يوصف؟ لم لا يعاقب المجتمع الدولي الولايات المتحدة بشدة أو يعاقبها بعد أن بوش الغزو على العراق من خلال نسيج من الأكاذيب السيئة نسجها؟.ولفت الى ان"كل من روسيا والولايات المتحدة مذنبان بشدة عندما يتعلق الأمر بحروب الاختيار ، وبالتالي كلاهما بغيض أخلاقياً".

كانت الفلوجة ، ذروة التعذيب الجماعي للأشخاص المحتجزين دون محاكمة من قبل قوة الاحتلال الامريكي ، قال لي الصحفي ضهر جميل ، الذي كان يعمل في موقع Truthout لسنوات عديدة ، في رسالة بريد إلكتروني حديثة: "الوحشية من قبل الإمبراطورية الأمريكية كانت لا توصف في الفلوجة " .



واضاف"أعرف لأنني كنت هناك قبل وأثناء وبعد حصار تلك المدينة".

وتابع جميل:"العالم غاضب بسبب الغزو الروسي لاوكرانيا، لكن أين كان هذا الغضب نفسه بشأن جرائم الحرب الأمريكية في العراق؟ بعد أن قدمت تقارير من هذا البلد مرارًا وتكرارًا لمدة عقد من الزمان ، يمكنني القول بشكل لا لبس فيه أن الروس لم يفعلوا شيئًا أسوأ في أوكرانيا مما فعل الجيش الأمريكي في العراق".

ووضح جميل: "بقدر ما هو مروع العدد الإجمالي للقتلى المدنيين في بوشا بأوكرانيا ، فإن هذا يمثل على الأكثر عُشر عدد القتلى في الفلوجة.



أعداد القتلى المدنيين في أوكرانيا ضئيلة مقارنة بأكثر من مليون عراقي ماتوا بسبب الاحتلال الأمريكي الوحشي لذلك البلد ، والذي استمر حتى رئاسة أوباما.



أين كانت الصيحات في إعلام الشركات إذن لمحاكمة بوش وأوباما على جرائم حرب؟ كان الصمت يصم الآذان ".

واشار ضهر جميل حول حصار الفلوجة: "خلال حصار تشرين الثاني من ذلك العام ، استخدم الجيش الأمريكي كميات هائلة من الفوسفور الأبيض ، وهو سلاح حارق ، واستخدامه في منطقة يمكن أن يكون فيها مدنيون ، يعد انتهاكًا للقانون الدولي.



ذكر الجيش الأمريكي نفسه أنه كان هناك ما لا يقل عن 30 ألف مدني في الفلوجة أثناء ذلك الحصار.



أنا شخصياً قابلت جنودًا طُلب منهم إطلاق النار على أي شيء يتحرك.



هذه هي مؤسسة جرائم الحرب كسياسة ".

افادت تقارير البي بي سي ، ان الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما تبحثان في التقارير التي تفيد باستخدام أسلحة كيماوية من قبل القوات الروسية في مهاجمة ميناء ماريوبول الأوكراني.



وقال فوج آزوف الأوكراني إن "ثلاثة جنود أصيبوا بمادة سامة في هجوم يوم الاثنين.



ومع ذلك ، لم يتم تقديم أي دليل يؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية ".

وختم التقرير الامريكي موضحاً انه"من واجب كل شخص أخلاقي رفع صوته ضد حمام الدم الذي يرتكبه فلاديمير بوتين ضد شعب أوكرانيا.



قبل حوالي 21 عامًا ، كان الشيء نفسه ينطبق على جورج دبليو بوش والفظائع التي ارتكبها في العراق منذ فترة طويلة.



لقد أثبت بوش في عام 2003 أنه يمكنك أن تفلت من جحيم الكثير إذا كنت قوة اقتصادية عالمية مليئة بالأسلحة النووية.لا يوجد أبطال بين الغزاة الأقوياء.



نظرًا لأننا ندين الفظائع الجسيمة التي ارتكبها بوتين بحق ، يجب علينا أيضًا أن نتذكر جرائم الحرب الأمريكية ونتعهد بمعارضة الجرائم المستقبلية".

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