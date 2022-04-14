الاتصالات والمعلوماتية تكذب أنباءً تناقلتها منصات التواصل بخصوص كركوك

2022/04/14 | 22:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية اليوم الخميس، أنباء حول الإطاحة بأكبر عملية تهريب للسعات في كركوك.وقالت الشركة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه تناقلت اليوم بعض المواقع الإلكترونية وصفحات الفيس بوك خبر مفاده الاطاحة باكبر عمليه تهريب للسعات في كركوك نود ان نوضح للمواطنين الكرام عدم دقة تلك المعلومات المتناقلة حيث ان […]

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