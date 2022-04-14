2022/04/14 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "منطقتنا لا يمكنها أن تتحمل أي حروب إضافية..نحتاج صفقة تجلب بعض السكينة للمنطقة"، أمل عبر عنه رئيس الوزراء العراق، مصطفى الكاظمي، في مقابلة أجراها كاتب مقالات الرأي لصحيفة "واشنطن بوست"، ديفيد إغنيشيوس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الكاظمي بين نارين".. مصير العراق في حال فشل المفاوضات النووية مع إيران ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الكاظمي بين نارين".. مصير العراق في حال فشل المفاوضات النووية مع إيران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).