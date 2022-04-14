2022/04/14 | 22:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل منتسب أمني أثناء فض مشاجرة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة في مدينة الصدر تطورت الى استخدام السلاح الخفيف".

وأضاف المصدر أن "منتسباً في شؤون السيطرات التابعة للداخلية قام بالتدخل كفاعل خير مما ادى الى اصابته برصاصة تسببت بمقتله".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل منتسب بعد مشاجرة بين أشخاص شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل منتسب بعد مشاجرة بين أشخاص شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).