منتسب أمني حاول فك نزاع في مدينة الصدر فكان الثمن حياته

2022/04/14 | 22:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قتل منتسب أمني اليوم الخميس، إثر محاولته فك شجار في مدينة الصدر ببغداد.وقال مصدر أمني في تصريح لـ “ايرث نيوز” إن “مشاجرة في مدينة الصدر تطورت الى استخدام السلاح الخفيف، ما اضطر منتسب أمني في شؤون السيطرات التابعة لوزارة الداخلية إلى التدخل ما أدى إلى تعرضه لرصاصة أودت بحياته”.وبحسب المصدر فأن […]

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