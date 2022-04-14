الإطاحة بعصابة تتاجر بالقطع الاثرية قي منطقة زيونة

2022/04/14 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على عصابة تتاجر بالقطع الاثرية قي منطقة زيونة.

وقال اعلام عمليات بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لتعزيز الامن والاستقرار في كافة قواطع مسؤولية قيادتنا، تستمر قطعاتنا الامنية بملاحقة عناصر الجريمة المنظمة والخارجين على القانون من خلال الخطة المرسومة لتوفير الاجواء الامنة خلال شهر رمضان المبارك".

وأضاف البيان انه "بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قوة من فوج طوارئ الحادي عشر/مديرية شرطة بغداد بالاشتراك مع مفرزة من ( الجريمة المنظمة ، استخبارات بغداد الجديدة ) من القاء القبض على عصابة تتاجر بالقطع الاثرية تتكون من (٥) متهمين"، مشيرة الى انه "ضبط بحوزتهم مخطوطات اثرية قديمة عبارة عن تماثيل اثرية عدد (٢) ومسدس غير مرخص".

ولفت الى ان "الامر جاء بعد ورود معلومات من احد المتعاونين بوجود اشخاص يقومون ببيع وشراء المخطوطات الاثرية وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان وبكمين محكم نصب لهم تم اعتقالهم جميعا في منطقة زيونة بجانب الرصافة"، مبينا انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الاجراءات بحقهم".

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