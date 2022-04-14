ذي قار تعد خطة محكمة وأوامر قبض بحق معتدين على موظفين ببلدية الشطرة

2022/04/14 | 22:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واع - زهراء صباحكشفت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، عن خطة أمنية صارمة بحق المخالفين، فيما اشارت إلى القبض على مجموعة اعتدت على موظفي بلدية الشطرة.وقال مصدر أمني في قيادة الشرطة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خطة محكمة أعدت من خلال نشر السيطرات في المدينة والقيام بحملات تفتيشية والتدقيق على الاوراق الثبوتية للعجلات والدراجات، وكذلك حث العناصر الامنية على عدم التهاون في تنفيذ الواجبات او السماح بخرق القانون والتعامل بحزم مع من يحاول المساس بأمن المواطنين لخلق مناخ امني مستقر".وبين أن "هذه الحملات اسفرت عن القاء القبض على اكثر من 17 مطلوبا على ذمة قضايا مختلفة”.من جانبه ذكر المصدر الأمني أن "القوات الأمنية القت القبض على مجموعة من المعتدين على موظفين تابعين لملاك بلدية الشطرة في ذي قار بعد تقدم المجني عليه بشكوى في المحكمة".

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