طقس العراق.. إستمرار تساقط الأمطار الرعدية على هذه المناطق

2022/04/14 | 23:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / توقع المتنبئ الجوي حسين الأسدي، استمرار تساقط الأمطار الرعدية على مناطق الجنوب وأجزاء من محافظات الفرات الأوسط الليلة و يوم غد الجمعة.

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إستمرار تساقط الأمطار الرعدية على هذه المناطق أولاً على ايرث نيوز.

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