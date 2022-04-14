النفط تعلن القضاء على أزمة الوقود المفتعلة وتتوعد أصحاب المحطات الأهلية

2022/04/14 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، القضاء على أزمة الوقود المفتعلة، وتؤكد على متابعتها للشكاوى والإجراءات القانونية في المحاكم المختصة، والمتخذة بحق إدارات وأصحاب المحطات الأهلية المشيدة المخالفة للتعليمات.وادانت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) " التصرفات غير المسؤولة لبعض أصحاب المحطات الأهلية المخالفة، والتي تسببت في خلق حالة إرباك للمواطنين ولإجهزة الوزارة والدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني".لكنها اشادت "بالمواطنين الكرام ووسائل الإعلام الوطنية والعاملين في القطاع النفطي، وبإصحاب المحطات الاهلية التي التزمت بتعليمات الوزارة ، وبجميع الأصوات الشريفة التي وقفت مع الوزارة في تصديها للفساد والفاسدين".واستغربت " الوزارة بعض الأصوات النشاز المدافعة عن الفاسدين والمهربين من أصحاب المحطات الأهلية، وتعدّهم شركاء لهذه الثلة الفاسدة".

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