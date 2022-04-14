طقس العراق الليلة وغدا.. استمرار تساقط الأمطار الرعدية على هذه المناطق

2022/04/14 | 23:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / توقع المتنبئ الجوي حسين الأسدي، استمرار تساقط الأمطار الرعدية على مناطق الجنوب وأجزاء من محافظات الفرات الأوسط الليلة و يوم غد الجمعة.وكتب الأسدي في تدوينة على “فيس بوك” أطلعت عليها إيرث نيوز، أن “مناطق متفرقة من جنوب البلاد وأجزاء من مناطق الفرات الأوسط خصوصاً صحراء النجف شهدت اليوم زخات أمطار رعدية […]

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استمرار تساقط الأمطار الرعدية على هذه المناطق أولاً على ايرث نيوز.

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