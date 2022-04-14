صحيفة: خطوة جزائرية جديدة ردا على تغيير مدريد موقفها من الصحراء

2022/04/14 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إن الأضرار الجانبية للتوتر الإسباني مع الجزائر بسبب قضية الصحراء الغربية، بدأت تظهر شيئا فشيئا خاصة في المجال الاقتصادي.

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