انطلاق مباراة القوة الجوية والشباب السعودي في دوري الابطال

2022/04/14 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلقت مباراة القوة الجوية أمام الشباب السعودي في دوري أبطال آسيا.ويلتقي الفريقان على ملعب فيصل بن فهد لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.ويقف القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما يقف الشباب في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.ويقود المباراة طاقم تحكيم تايلندي بقيادة سيفاكورن بو أودوم.

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