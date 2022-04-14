سجال كلامي بين الوليد بن طلال وإيلون ماسك بسبب تويتر.. والأخير يرد بسؤالين للأمير السعودي

2022/04/14 | 23:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع سجالاً كلاميًا بين الأمير السعودي الوليد بن طلال، الخميس، وإيلون ماسك، بعدما رفض عرض الملياردير الأمريكي لشراء شبكة تويتر.

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