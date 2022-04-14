النفط تعلنها: أزمة الوقود

2022/04/14 | 23:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، القضاء على أزمة الوقود المفتعلة، فيما تعهدت بملاحقة أصحاب المحطات الأهلية المخالفة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم القضاء على أزمة الوقود المفتعلة"، مؤكدة على "متابعتها للشكاوى والإجراءات القانونية في المحاكم المختصة، والمتخذة بحق إدارات وأصحاب المحطات الأهلية المشيدة المخالفة للتعليمات" .وادانت ، "التصرفات غير المسؤولة لبعض أصحاب المحطات الأهلية المخالفة، والتي تسببت في خلق حالة إرباك للمواطنين ولإجهزة الوزارة والدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني" .وتشيد "بالمواطنين ووسائل الإعلام الوطنية والعاملين في القطاع النفطي، وبإصحاب المحطات الاهلية التي التزمت بتعليمات الوزارة ، وبجميع الأصوات الشريفة التي وقفت مع الوزارة في تصديها للفساد والفاسدين" . وتستغرب الوزارة "بعض الأصوات النشاز المدافعة عن الفاسدين والمهربين من أصحاب المحطات الأهلية، وتعدّهم شركاء لهذه الثلة الفاسدة".وتعاهد الوزارة "المواطنين والحكومة على المضي قدماً في تصديها للمسؤولية الوطنية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين".

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