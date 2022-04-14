2022/04/14 | 23:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4lvcK9671tc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم الصيادي : المهلة الصدرية ليست دستورية و المحكمة الاتحادية جاملت الاطراف السياسية | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاظم الصيادي : المهلة الصدرية ليست دستورية و المحكمة الاتحادية جاملت الاطراف السياسية | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).