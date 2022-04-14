انفجار عبوة في رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوبي البلاد

2022/04/14 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني اليوم الخميس، بانفجار عبوة في رتل لوجستي تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق.وقال المصدر في تصريح لـ “ايرث نيوز”، ان “عبوة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابعا للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظك بابل”.واكد المصدر ان “الانفجار لم يسفر عن اي اصابات بشرية”.

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