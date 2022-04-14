سحب يد مدير بلدية الشطرة بعد اعتداء حمايته على مواطن

2022/04/14 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، سحب يد مدير بلدية قضاء الشطرة ، بعد حادثة اعتداء عدد من موظفي البلدية على احد المواطنين.وذكر بيان صادر عن مكتب المحافظ ان "الغزي استفسر عن ملابسات الحادث، موجها بسحب يد مدير بلدية الشطرة وتكليف مدير بلديات ذي قار بإدارة المديرية من موقع ادنى ولحين اكمال التحقيق".ووجه المحافظ "بتشكيل لجنة تحقيقية من قبل قسم الشؤون القانونية في ديوان المحافظة، للوقوف على الحقائق ومجريات الحادث" مؤكداً على "عدم التهاون أو التغاضي عن اي اعتداء يطال المواطنين".

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