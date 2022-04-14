في مواجهة الحرب و الأزمة الاقتصادية : لا يجب على الطبقة العاملة تقديم أية تضحيات - التيار الشيوعي الأممي

2022/04/14 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيار_الشيوعي_الأممي إطلاق العنان لبربرية الحرب في أوكرانيا يعني أن العالم بأسره قد أصبح عرضة "لأضرارها" الجانبية ، خاصة تفاقم الفقر العالمي ، و من خلال الهجمات المتزايدة على مستوى معيشة الطبقة العاملة : تفاقم الاستغلال ، ارتفاع الأسعار و تفاقم البطالة .



إضافةً إلى مخاطر الضربات النووية الروسية المحتملة و تسرب الغازات المشعة من محطات الطاقة النووية الاوكرانية التي تتضرر بفعل القتال ، هناك الإجراءات التي اتخذتها أو تنو ......





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