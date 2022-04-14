أحبب نفسك: على روسيا أن تغادر حياءها وتعرف قيمة نفسها وتتعلم ضبط تصرفات الآخرين - مشعل يسار

2022/04/14 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار لسبب ما، كنت جالسًا أتصفح مدونة مهاجر ليبرالي جديد من جنسية "المثقفين والأذكياء" - لا يهم من بالضبط، فجميعهم متشابهون جدًا - وهذا الشخص، الذي يجلس في مكان ما إما في بوسطن أو في حيفا، كان حرفياً مليئًا بالكراهية لروسيا والروس، مما أدى إلى إنتاجه نصا معروفا سابقًا يتكون من "مكعبات" الدعاية الآتية:عدوان، بلطجة، طاغية، إمبراطورية، استياء، المجد لأوكرانيا، العالم المتحضر، المجد لأوكرانيا، حرية، ......





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