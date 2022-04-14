بعد الضربة الأوكرانية.. السفينة “موسكوفا” تغرق بالبحر الأسود

2022/04/14 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطراد “موسكوفا”، الذي قصفته القوات الأوكرانيا، قد غرق، مساء الخميس.وكانت القوات الأوكرانية قد ضربت وألحقت أضرارا بالغة بالسفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، مساء الأربعاء، في حين قالت روسيا إن طاقمها أجبر على الجلاء عن السفينة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، أن الطراد الروسي، الذي […]

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السفينة “موسكوفا” تغرق بالبحر الأسود أولاً على ايرث نيوز.

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