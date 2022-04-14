2022/04/14 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الروسية إن السفينة الحربية القاذفة للصواريخ" "موسكفا" غرقت في البحر الأسود، وفق ما نقلت شبكة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نكسة جديدة".. وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق سفينة القيادة "موسكفا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نكسة جديدة".. وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق سفينة القيادة "موسكفا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).