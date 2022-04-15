موسكو: السفينة الحربية الروسية

2022/04/14 | 23:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية (تاس) أن السفينة الحربية الروسية موسكفا غرقت، حسبما نقلت عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

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