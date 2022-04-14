تعرف على الهاتف الجديد من سامسونغ

2022/04/14 | 23:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت Vivo عن مواصفات هاتفها الذكي الجديد الذي تتوقع له أن يكون منافسا قويا لأحدث هواتف شركة سامسونغ.ويأتي هاتف iQOO Neo6 الجديد بهيكل أنيق التصميم، أبعاده (163/76.2/8.5) ملم، وزنه 194 غ.أما شاشة الجهاز فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يعادل […]

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