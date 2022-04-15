2022/04/15 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، بالأرقام انتعاش الاقتصاد العراقي، فيما توقع ارتفاع النمو الإجمالي للعام الحالي إلى 8.9%.وقال البنك الدولي في تقرير له تابعته إيرث نيوز، إن “اقتصاد العراق بدأ يتعافى تدريجياً من الصدمات المزدوجة للوباء وانهيار أسعار النفط”، مبينا أن “النمو النفطي وغير النفطي يسيران على المسار الصحيح للوصول إلى […]

ظهرت المقالة بالأرقام..



البنك الدولي يعلن انتعاش الاقتصاد العراقي أولاً على ايرث نيوز.

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