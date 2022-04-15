2022/04/15 | 00:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم الصيادي : هناك امور سيئة داخل التحالف الثلاثي لا تؤهلهم لان يكونوا الكتلة الاكبر | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dOVG7PBqKAM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم الصيادي : هناك امور سيئة داخل التحالف الثلاثي لا تؤهلهم لان يكونوا الكتلة الاكبر | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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