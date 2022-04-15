التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مواجهة القوة الجوية والشباب السعودي

2022/04/15 | 00:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الاول من مباراة القوة الجوية أمام الشباب السعودي في دوري أبطال آسيا.ويلتقي الفريقان على ملعب فيصل بن فهد لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.وبهذه النتيجة يقف القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يقف الشباب في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.ويقود […]

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