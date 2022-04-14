فرانكفورت يفاجئ برشلونة في عقر داره

2022/04/15 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنع أينتراخت فرانكفورت الألماني مفاجأة في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، يعد إقصاء برشلونة الإسباني، الخميس، في عقر داره، بعد التعادل بهدف لمثله في الذهاب في ألمانيا.

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