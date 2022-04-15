برشلونة يودع الدوري الأوروبي

2022/04/15 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتأهل نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني، الخميس (22 شباط 2022)، إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على برشلونة الإسباني بـ3 أهداف مقابل هدفين.وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب.ووصل فريق برشلونة إلى الربع النهائي بعدما نجح في المحلق الموهل لدور 8 نهائي الدوري الاوروبي، حيث حقق الفوز علي فريق جالاتا سراي بدور الـ 16 في مبارتين الذهاب والاياب بهدفين مقابل هدف واحد. وعلى الجانب الاخر، دخل الفريق المنافس آينتراخت فرانكفورت مباراة اليوم بعدما تجاوز دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي إثر فوده على فريق ريال بيتس الاسباني.

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