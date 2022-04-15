"سانا": عدوان جوي إسرائيلي يستهدف بعض النقاط في ريف دمشق

2022/04/15 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية

"سانا" بسماع دوي انفجارات في ريف دمشق

الغربي، مساء اليوم الخميس.





وذكر مراسل الوكالة أن "أصوات

الانفجارات ناجمة عن عدوان جوي

إسرائيلي استهدف بعض النقاط في ريف

دمشق

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