صور حصرية ..توافد مئات الالاف من الزوار الى زيارة مرقد الامام الحسين عليه السلام في ثاني خميس من شهر رمضان المبارك

2022/04/15 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا حصرية من

الجو لتوافد ملايين الزوار الى مرقد

الامام الحسين عليه السلام اليوم

الخميس 14/4/2022

بعدسة/علي فتح الله

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