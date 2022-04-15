الجيل الجديد تتهم حكومة الإقليم بقطع رواتب شهداء الانفال وتسجيل أسماء وهمية

2022/04/15 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية اتهمت حركة الجيل الجديد، اليوم الخميس، حكومة الإقليم بظلم شهداء الانفال وقطع رواتبهم، كاشفة عن قيام الأحزاب الكردية الحاكمة بتسجيل أسماء وهمية كشهداء انفال.

وقال عضو حركة الجيل الجديد صلاح داوود في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ضحايا الأنفال تعرضوا للظلم من قبل أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم".

وأضاف ان "ضحايا الأنفال وفي ذكرى الجريمة الـ 34 التي وقعت بحقهم من قبل النظام السابق، لم يتم إنصافهم إطلاقا، وماتزال حقوقهم طي النسيان"، مشيرا الى ان "حكومة الإقليم والأحزاب الحاكمة تتبجح بقضية الأنفال وتحاول استثمارها سياسيا".

ولفت الى ان "أحزاب الإقليم تقطع رواتب الشهداء والمؤنفلين، وهناك الآلاف من الأسماء الوهمية الذين تم تسجيلهم كضحايا، وهذه جريمة كبرى".

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