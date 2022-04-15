بعد حرمانهم من التدرج الوظيفي.. ذوو مهن طبية وصحية يفصحون عن ظلامتهم بالوزارات

2022/04/15 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ابدى العديد من ذوي المهن الطبية والصحية، اليوم الخميس، ممن عينوا على وزارات أخرى خارج الصحة تذمرهم بعد حرمانهم من التدرج والوصف الوظيفي في وزاراتهم.

وبينو في حديث لـ(بغداد اليوم)، انهم "عينوا للمرة الأولى في عدة وزارات خارج وزارة الصحة من بينها وزارة النفط ووزارات أخرى وبمختلف المهن الطبية والصحية".

واضافوا ان "وزاراتهم حرمتهم من التدرج والوصف الوظيفي ولم يتم ترفيعهم باعتبار تخصصاتهم ضمن وزارة الصحة ولم يتم تدرجهم في الوظائف رخم الخدمة التي تجاوزت عدة سنوات فضلا عن حرمانهم من تسنم أي منصب وظيفي".

ودعا ذوي المهن الطبية والصحية الجهات المسؤولة الى "انصافهم اسوة بأقرانهم ورفع الحيف والظلم الذي وقع عليهم".

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