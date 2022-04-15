2022/04/15 | 00:40 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر : تصريحات السفير الإيراني تدخل سافر في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bqz92v-cUUo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر : تصريحات السفير الإيراني تدخل سافر في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر : تصريحات السفير الإيراني تدخل سافر في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).