2022/04/15 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أميركا تؤسس قوة مهام جديدة مع دول حليفة

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