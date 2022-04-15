فيديو حصري للزحف الجماهيري نحو زيارة مرقدي الحسين والعباس عليهما السلام مساء الخميس

2022/04/15 | 01:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت عتبات كربلاء المقدسة توافد مئات

الالاف من الزوار لاداء مراسيم زيارة

المرقدين الشريفين الحسين واخيه العباس

عليهما السلام

ووثقت وكالة نون الخبرية فيديويا توجه

الزوار الى المرقدين الشريفين من

الجه

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